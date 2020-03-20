Представители УПЦ объехали вокруг Одессы с чудотворной иконой и молитвой против коронавируса

Представители Украинской Православной Церкви 20 марта объехали вокруг Одессы с чудотворной иконой Богородицы и молитвой против коронавируса. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии, крестный ход совершил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совместно с викариями епархии. Во время двухчасового молитвенного шествия представители УПЦ совершили акафистное пение Касперовской иконе Божией Матери.

«Православные одесситы твердо верят и надеются, что как и в минувшие времена лихолетий, скорбных испытаний и эпидемий Божия Матерь через свою чудотворную икону Касперовскую — Покровительницу нашего града — несомненно явит знамение милости Своей и любви нашему городу и нашей многострадальной Украине», — отметили в епархии.

В часовнях и возле поклонных крестов на окраинах Одессы священнослужители возносили молитвы Господу, Богородице, святым угодникам Божиим об избавлении от «губительного поветрия и смертоносныя заразы», осеняя город и его жителей чудотворным образом и окропляя освященной водой.

Затем крестный ход прибыл в Свято-Успенский Одесский мужской монастырь, где чудотворный образ был с молитвой обнесен вокруг обители.

Ранее «Фраза» сообщала, что Одесская епархия УПЦ предложила иногородним медикам жилье в монастырях на время карантина.