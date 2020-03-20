Одесская епархия УПЦ предложила иногородним медикам жилье в монастырях на время карантина

В Одессе Украинская Православная Церковь в связи с карантином предложила иногороднему медперсоналу больниц условия для проживания на территории четырех монастырей. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщили в пресс-службе епархии, из-за отмены межгородского сообщения общественного транспорта возникли трудности с перевозкой нескольких тысяч медицинских работников, которые проживают за пределами Одессы.

«Из-за этого возникли проблемы с работой ряда медучреждений, что особенно недопустимо в период нынешней пандемии. Никогда не игнорируя разумные меры по обеспечению сохранности жизни и здоровья своих чад, святая Церковь продолжает Свое служение и в этих чрезвычайных условиях», — подчеркнули в Одесской епархии УПЦ.

Медицинские работники могут остановиться в Свято-Успенском, Свято-Пантелеимоновском, Свято-Иверском мужских монастырях и в Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре во время карантина.

В распоряжении медперсонала предоставляются двух- и четырехместные номера со всеми удобствами.

Также Одесская епархия УПЦ призвала верующих во время карантина помогать медперсоналу добираться на работу.

«Мы обращаемся к тем людям, кто готов оказать помощь в перевозке медицинского персонала на своем личном автотранспорте. Все мы должны не только исполнять предписания государственной власти, но и проявлять дела милосердия, сострадания, любви», — сказано в сообщении.

Ранее «Фраза» сообщала, что УПЦ рассказала одесситам, как провести карантин.