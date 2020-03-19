Российская лаборатория опубликовала фото коронавируса, переполошившего весь мир

Лаборатория Новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» опубликовала фотографию коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», фото сделано при помощи электронного микроскопа.

Как сообщает LIFE, снимки получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400. Размер частиц — 100–120 нанометров (миллиардная доля метра).

По данным издания, ГНЦ «Вектор» был создан в 1974 году как закрытый институт и сначала создавала вакцины и средства защиты от бактериологического и биологического оружия и располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе — лихорадки Эбола, лихорадки Марбург, SARS, натуральной оспы и других.

Как сообщала «Фраза», ранее немецкие ученые обнаружили новые симптомы заражения коронавирусом COVID-19. В частности, речь идет о потере обоняния и вкусовых ощущений на несколько дней.

По данным итальянских исследователей, самой уязвимой группой людей для коронавируса COVID-19 оказались мужчины старше 70 лет. А китайские ученые установили, что люди со II группой крови чаще других «подхватывают» коронавирус COVID-19.

По данным американских ученых коронавирус сохраняет жизнеспособность до 72 часов на большинстве поверхностей.