После начала карантина в Киеве и Одессе приключился транспортный коллапс

Сегодня в Киеве на остановках общественного транспорта образовались большие очереди. Как выяснили журналисты «Фразы», это связано с закрытием метрополитена в условиях карантина.

Соответствующие фотографии и видео массово выкладывают пользователи социальных сетей. В частности, как сообщает группа «Очаровательный Киев» в Facebook, одна из самых больших очередей собралась на метро «Черниговская», куда помимо киевлян обычно съезжаются также жители Броваров, работающие в Киеве.

Аналогичная ситуация наблюдается на Троещине, где метро нет. Здесь злостно нарушается запрет властей на проезд более 10 человек в маршрутке, а также на проезд без медицинских масок

В то же время, как сообщает «Украинская правда», на Сырце и Оболони скопления людей не наблюдается.

Безлюдно также в центре столицы.

Между тем, как сообщает «Думская», в Одессе до 80% маршрутных автобусов, которые курсируют между центром Одессы, поселком Котовского и Таирова, не вышли на линии, в результате чего трамваи и троллейбусы также оказались переполнены.

Сотрудники ОГЭТ пытаются справиться с валом пассажиров и все-таки ограничить их количество в салонах. На конечных через громкоговоритель призывают людей не набиваться в троллейбусы и трамваи.

Видео одного из трамваев в условиях карантина опубликовал местный «7 канал» на своей странице в Facebook.

Как сообщала «Фраза», 17 марта 2020 года в Киеве приостановил работу метрополитен. Это связано с ужесточением мер карантина в столице.