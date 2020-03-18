В ДТП под Киевом погиб молодой украинский боксер

В минувший вторник, 17 марта, на трассе Киев – Знаменка (Обуховский район) произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», его жертвой стал известный украинский боксер Дмитрий Лисовой.
Парню было всего 22 года.
О его гибели сообщает Федерация бокса Украины
Отмечается, что боец был многократным призером чемпионатов страны, экс-участником профессионального боксерского клуба «Украинские атаманы».
Полиция сообщает, что «водитель Daewoo выехал на запрещающий красный сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Audi».
Кроме боксера, который был за рулем Daewoo, погиб его 24-летний пассажир.
Водителя Audi госпитализировали медики.
Как писала «Фраза», после четырех дней комы умер боксер, выступивший в андеркарде первого боя Усика в супертяжах.