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В ДТП под Киевом погиб молодой украинский боксер

В ДТП под Киевом погиб молодой украинский боксер

В минувший вторник, 17 марта, на трассе Киев – Знаменка (Обуховский район) произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», его жертвой стал известный украинский боксер Дмитрий Лисовой.

Парню было всего 22 года.

О его гибели сообщает Федерация бокса Украины

Отмечается, что боец был многократным призером чемпионатов страны, экс-участником профессионального боксерского клуба «Украинские атаманы».

Полиция сообщает, что «водитель Daewoo выехал на запрещающий красный сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Audi».

Кроме боксера, который был за рулем Daewoo, погиб его 24-летний пассажир.

Водителя Audi госпитализировали медики.

Как писала «Фраза», после четырех дней комы умер боксер, выступивший в андеркарде первого боя Усика в супертяжах.

Тэги: ДТП, общество, бокс, спорт, Киевская область, новости Украины

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