«Запасайтесь антискептиками»: соцсети заполонили мемы о коронавирусе и карантине

Пока в Украине все больше городов переходят на режим карантина из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, пользователи соцсетей пытаются относиться к происходящему с юмором. Как выяснили журналисты «Фразы», Facebook и Twitter заполонили фотожабы и высказывания на тему болезни и способов ее профилактики.
При этом нашлись и такие пользователи, которые посчитали юмор в подобных обстоятельствах неуместным.
Как сообщала «Фраза», ранее об ужесточении карантинных мер объявили Львов, Одесса, Ивано-Франковск и Киев.