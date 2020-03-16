«Запасайтесь антискептиками»: соцсети заполонили мемы о коронавирусе и карантине

Пока в Украине все больше городов переходят на режим карантина из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, пользователи соцсетей пытаются относиться к происходящему с юмором. Как выяснили журналисты «Фразы», Facebook и Twitter заполонили фотожабы и высказывания на тему болезни и способов ее профилактики.

При этом нашлись и такие пользователи, которые посчитали юмор в подобных обстоятельствах неуместным.

Когда пришёл с улицы домой???? pic.twitter.com/bdZKgU9ztQ — Віталій Барабаненко (@baraban088) March 15, 2020

Как сообщала «Фраза», ранее об ужесточении карантинных мер объявили Львов, Одесса, Ивано-Франковск и Киев.