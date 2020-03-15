Украина закрывает более сотни КПП на границе, пытаясь сдержать нашествие коронавируса: полный список

В Сети появился список контрольно-пропускных пуктов (КПП) на украинской границе, которые будут закрыты с целью сдерживания распространения коронавируса COVID-19. Как писала «Фраза», фотокопию документа обнародовал в своем Facebook председатель ГТС Украины Максим Нефедов.

По словам чиновника, указанные «сухопутные» КПП будут закрыты с 00-00 часов 16 марта. Кроме того он напомнил, что с 00-00 часов 17 марта Украина закрывает и авиасообщение с другими странами.

Всем украинцам, которые не успевают вернуться на Родину до указанного времени, Нефедов порекомендовал обращаться в дипломатические учреждения Украины, а также звонить и писать на «горячую линию» МИД (+38 (044) 238-16-57, [email protected]).

Как писала «Фраза», Украина закрывает авиасообщение из-за эпидемии коронавируса.