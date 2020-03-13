В центре Киева женщина стреляла в своего «бывшего»

В четверг вечером, 12 марта, в центре Киева произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Генерала Алмазова женщина стреляла в своего бывшего супруга.

Как передает «Информатор», в результате инцидента мужчина был ранен в левое бедро.

К счастью, ранение оказалось несерьезным, поскольку разъяренная «амазонка» стреляла из пневматического пистолета.

Сообщается, что злоумышленница сбежала с места происшествия сразу после того, как открыла стрельбу.

На месте ЧП работали медики и правоохранители. Что послужило причиной конфликта и где сейчас скрывается подозреваемая ‒ выясняет следствие.

Как писала «Фраза», в Киеве на детской площадке женщина открыла стрельбу. Пришлось поработать полиции и «скорой».

Ранее под Винницей разъяренная «амазонка» стреляла из револьвера и рубила дверь топором.