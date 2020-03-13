Из Украины в Саудовскую Аравию и Италию хотели вывезти полторы тонны медицинских масок

Правоохранители помешали вывозу из Украины медицинских масок, экспорт которых запрещен решением правительства в связи с угрозой эпидемии коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

В частности, по его словам, злоумышленники пытались вывезти 1,5 тонны масок из Борисполя в столицы Саудовских Эмиратов и Италии. Сейчас они конфискованы.

Как сообщала «Фраза», 12 марта 2020 года в Украине были зафиксированы два случая заражения коронавирусом COVID-19: заразу подцепили женщина-пенсионерка с Житомирщины и мужчина из Черновицкой области.