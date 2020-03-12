У глав крупнейших государств Северной и Южной Америки заподозрили коронавирус. Не исключено, что «зацепило» и Трампа

Президент Бразилии Жаир Болсонару находится под наблюдением врачей, а канадский премьер Джастин Трюдо принял решение самоизолироваться из-за возможного заражения коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», «подцепить» китайскую заразу мог и президент США Дональд Трамп, который контактировал с руководством латиноамериканской страны.

Как передает СВС, Джастин Трюдо ушел на карантин после того, как у его жены ‒ Софи Грегуар-Трюдо ‒ обнаружились «легкие симптомы» коронавирусной инфекции, в частности ‒ «несильный жар».

В свою очередь, бразильский лидер попал под опеку медиков в связи с тем, что у его ближайшего соратника ‒ руководителя специального секретариата по коммуникациям администрации главы государства Фабио Вайнгартена якобы был выявлен COVID-19.

Как известно, оба бразильца на прошлой неделе посетили США, где встречались, в том числе, и с президентом Дональдом Трампом.

Фабио Вайнгартен ‒ крайний справа

Как писала «Фраза», Трамп шокировал Евросоюз своим решением по коронавирусу.