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С сегодняшнего дня в Украине заработала автоматическая фиксация нарушений ПДД. Полный список камер

С сегодняшнего дня в Украине заработала автоматическая фиксация нарушений ПДД. Полный список камер

С сегодняшнего дня в Украине заработала система фото и ввидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, до 1 мая система будет работать в тестовом режиме в формате предупреждений. После чего на основании полученных данных начнут выписывать штрафы.

Он также опубликовал статистику ДТП и смертности на дорогах.

Как сообщили журналистам «Фразы» Департаменте коммуникации МВД Украины, 20 первых камер на сегодняшний день установлены в Киеве в следующих местах:

— ул. Елены Телиги, 39;

— Набережное шоссе, 4;

— Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная;

— ул. Братиславская, 18;

— Чоколовский бульвар, 24;

— Северный мост (в обоих направлениях);

— Броварской проспект (м. Левобережная);

— Броварской проспект, пересечение с ул. Строителей;

— Южный мост (в обоих направлениях);

— просп. Героев Сталинграда, 25;

— просп. Владимира Маяковского, 56 и 65;

— бул. Дружбы народов бульвар, 27 и 36;

— Столичное шоссе, 58 (в обоих направлениях);

— Харьковская площадь.

По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, «к 1 мая, в день запуска системы в штатном режиме, будет установлено еще 30 камер в Киевской области». «Они будут работать не где-нибудь, а в местах, где по статистике погибало и травмировались в ДТП больше всего наших граждан», — объяснил он.

В свою очередь, первый заместитель Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий рассказал, что вся информация о зафиксированных правонарушениях попадает в систему электронной фиксации, где полицейский проверяет наличие и полноту данных об ответственном лице, транспортном средстве, соответствии номерного знака марке и модели авто.

Таким образом, ожидается, что система также будет дополнительно работать и помогать полиции в определении транспортных средств, находящихся в розыске, угоне. Такая информация будет передаваться и обрабатываться другими службами.

«Когда полицейский проверил соответствие всех данных и их массив является достаточным для того, чтобы привлечь лицо к ответственности, полицейский формирует постановление и накладывает электронную подпись. Далее постановление автоматически направляется в учреждение, которое печатает постановление и отправляет адресату», — заключил Билошицкий, добавив, что эту информацию можно будет получить не только в бумажном виде, но и посмотреть в электронном кабинете водителя.

Министерство внутренних дел также запустило Аналитический центр безопасности дорожного движения.

Отметим, что в презентации новой системы принял участие президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, «ситуация на наших дорогах — это фактически война внутри страны». «Внедрение системы фотовидеофиксации позволит нам в разы снизить смертность на дорогах. И уже потом эта система будет работать по всей стране», — убежден глава государства.

Как сообщала «Фраза», в прошлый раз система автоматической видеофиксации нарушений была запущена еще в 2016 году. Тогда Арсен Аваков заявлял, что она фиксирует очень большое количество нарушений. «Я с некоторым опасением ожидаю, когда мы все-таки реализуем в полной мере видеофиксацию по всей территории страны, потому что тестовые замеры, которые мы сделали с нескольких камер, показали гигантское количество нарушений», — заявлял он.

Впервые же эта система была введена в 2007 году, однако вскоре была закрыта в связи с многочисленными юридическими несостыковками.

Тэги: Киев, ДТП, общество, Арсен Аваков, Национальная полиция Украины, видеофиксация, авто, Владимир Зеленский, новости Украины

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