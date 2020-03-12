Автомобиль главного эколога Украины сожгли дотла

В ночь на четверг, 12 марта, неизвестные подожгли автомобиль исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егора Фирсова. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

«Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению автомобиль уже не подлежит», — написал он, предположив, что таким образом кто-то «оценил работу его команды во главе экоинспекции».

Как сообщала «Фраза», 20 сентября 2018 года на автомобильной стоянке в Дарницком районе Киева неизвестные подожгли автомобиль общественного активиста, после чего огонь перекинулся на близстоящие транспортные средства.

В ночь на 26 ноября того же года в Киеве недалеко от посольства РФ в Украине неизвестные сожгли автомобиль Volkswagen Jetta, принадлежащий российским дипломатам.

Ранним утром 12 мая 2019 года в Киеве сгорел автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова. Он заявил о поджоге.

5 сентября того же года в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева.