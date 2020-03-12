После объявления карантина киевляне без паники опустошили полки крупнейших магазинов

Через несколько часов после того, как в Киеве объявили карантин из-за пандемии коронавируса, жители столицы начали массово скупать продукты и предметы первой необходимости. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом в магазинах утверждают, что поводов для паники нет.

Соответствующие видео украинцы начали постить в соцсетях сразу после информации о введении мер по профилактике распространения коронавируса.

В то же время, как сообщают «Вести», настоящей паники, «с давкой в очередях и полностью голыми полками магазинов», в Киеве пока не наблюдается, хотя во многих магазинах в результате ажиотажа раскупили всю гречку, соль, туалетную бумагу и спички. При этом издание публикует фотографии пустых полок и очередей в магазинах крупных торговых сетей.

При этом в подземных переходах начали продавать медицинские маски.

Между тем, как рассказала коммерческий директор МЕТРО Кэш энд Керри Украина Елена Вдовиченко в комментарии 24tv.ua, в магазинах сети действительно наблюдается «возросший спрос на бакалейную группу товаров». «Но это, скорее, органический рост продаж в связи с Масленицей и другими сезонными весенними праздниками», — добавила она, подчеркнув, что сеть снабжена достаточным уровнем товарного запаса, чтобы покрыть возросший спрос.

Как сообщала «Фраза», Кабинет министров Украины ввел с 12 марта 2020 года карантин на всей территории страны в связи с распространением коронавируса.

Перед этим режим карантина был введен в Киеве. А председатель ВРУ посоветовал депутатам не ездить в заграничные командировки.

При этом первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник заявил, что это решение является обязательным для всех учреждений независимо от формы собственности. За его нарушение будет наступать «административная или криминальная ответственность». Контролировать выполнение решения будет полиция.