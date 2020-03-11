Ученые опубликовали впечатляющий снимок спиральной галактики

Ученые-астрономы поделились изображением спиральной галактики NGC 1589, которая находится в созвездии Тельца. Как выяснили журналисты «Фразы», впечатляющий снимок был сделан космическим телескопом Hubble.

Как пишет «Популярная механика», галактика NGC 1589 была открыта английским астрономом Уильямом Гершелем еще в 1783 году.

На обнародованном снимке изображена центральная область галактики, которая находится на расстоянии 150 млн световых лет от Земли.

Предполагается, что в далеком прошлом сверхмассивная черная дыра в центре NGC 1589 разорвала и поглотила звезду.

Как писала «Фраза», ученые обнаружили в глубинах космоса еще одну странную галактику.

Ранее в Сети появились самые детальные в истории снимки поверхности Солнца.