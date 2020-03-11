Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Черниговщине во время рыбалки утонул автомобиль с мужчиной

На Черниговщине во время рыбалки утонул автомобиль с мужчиной

В понедельник вечером, 9 марта, в Сосницком районе Черниговской области случилось трагическое происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там возле села Великое Устье в Десне утонул автомобиль ВАЗ-2121 «Нива», в котором находился 57-летний рыболов-любитель.

Как передает пресс-служба регионального управления ГСЧС, мужчина приехал на рыбалку вместе со своими друзьями и в какой-то момент решил посидеть за рулем своего автомобиля.

По словам очевидцев, по какой-то причине легковушка внезапно покатилась вниз и упала в воду с 3-метрового обрыва.

К сожалению, водитель не смог выбраться из ловушки и погиб.

На месте трагедии работали правоохранители и спасатели, которые при помощи спецтехники вытащили «Ниву» на берег. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как писала «Фраза», под Киевом по вине собаки в реке утонул автомобиль с ребенком.

Ранее в Сети появилось видео, как в Киеве автомобиль с людьми упал в Русановский канал.

Тэги: водитель, спасатели, общество, трагедия, ВАЗ, река, рыбалка, регионы, Черниговская область, утонул, Десна, новости Украины

Комментарии

Статьи

09.03.20 09:21

От смены Сурка на Козака Путин не изменится

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
08.03.20 08:52

О классе этого «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Доллар и евро стремительно дорожают: как мировой кризис ударит по Украине
10.03.20 13:17

Доллар и евро стремительно дорожают: как мировой кризис ударит по Украине

Автор: «Факты»

Выбор редакции
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 10 марта 2020 года

Главные новости за 10 марта 2020 года
10.03.20 18:59
1365
Последние новости
10.03.20 21:26

Ученые опубликовали впечатляющий снимок спиральной галактики
10.03.20 20:48

На Черниговщине во время рыбалки утонул автомобиль с мужчиной
10.03.20 20:01

Найден вероятный «рассадник» коронавируса в восточной части США
10.03.20 19:29

В Киеве в окно высотки «шагнула» молодая девушка
10.03.20 18:59

Главные новости за 10 марта 2020 года
10.03.20 16:34

В ВОЗ рассказали, как долго нужно лечиться от коронавируса
10.03.20 16:14

На фоне эпидемии коронавируса мировые лидеры все чаще отказываются от рукопожатий
Фото и Видео
Ученые опубликовали впечатляющий снимок спиральной галактики
Ученые опубликовали впечатляющий снимок спиральной галактики
Ученые опубликовали впечатляющий снимок спиральной галактики
Ученые опубликовали впечатляющий снимок спиральной галактики
На Черниговщине во время рыбалки утонул автомобиль с мужчиной
На Черниговщине во время рыбалки утонул автомобиль с мужчиной
В Киеве в окно высотки «шагнула» молодая девушка
В Киеве в окно высотки «шагнула» молодая девушка
На фоне эпидемии коронавируса мировые лидеры все чаще отказываются от рукопожатий
На фоне эпидемии коронавируса мировые лидеры все чаще отказываются от рукопожатий
Лидер Китая прибыл в эпицентр коронавируса
Лидер Китая прибыл в эпицентр коронавируса
Украинская телеведущая назвала Тараса Шевченко «борцом с советской властью»
Украинская телеведущая назвала Тараса Шевченко «борцом с советской властью»
В центре Полтавы отчим посреди улицы жестоко избил падчерицу. Никто не заступился
В центре Полтавы отчим посреди улицы жестоко избил падчерицу. Никто не заступился
Неизвестные разбили окно в поезде, ехавшем из Львова в Москву
Неизвестные разбили окно в поезде, ехавшем из Львова в Москву
В Пирейской митрополии поддали анафеме Епифания и учение главенства Фанара
В Пирейской митрополии поддали анафеме Епифания и учение главенства Фанара
В Запорожье на ребенка упала тяжеленная деревянная скульптура
В Запорожье на ребенка упала тяжеленная деревянная скульптура
fraza.ua
Новости блогосферы
20.02.20 22:40

День национального позора Украины
20.02.20 16:46

Но Зеленский трусливо прячется в Киеве...
20.02.20 16:39

Украинцев из Уханя приравняли к ядерным отходам
20.02.20 16:31

Почему Зеленский почтил липовую сотню, забыв о людях, защищавших мир и общественный порядок?

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.