На Черниговщине во время рыбалки утонул автомобиль с мужчиной

В понедельник вечером, 9 марта, в Сосницком районе Черниговской области случилось трагическое происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там возле села Великое Устье в Десне утонул автомобиль ВАЗ-2121 «Нива», в котором находился 57-летний рыболов-любитель.

Как передает пресс-служба регионального управления ГСЧС, мужчина приехал на рыбалку вместе со своими друзьями и в какой-то момент решил посидеть за рулем своего автомобиля.

По словам очевидцев, по какой-то причине легковушка внезапно покатилась вниз и упала в воду с 3-метрового обрыва.

К сожалению, водитель не смог выбраться из ловушки и погиб.

На месте трагедии работали правоохранители и спасатели, которые при помощи спецтехники вытащили «Ниву» на берег. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как писала «Фраза», под Киевом по вине собаки в реке утонул автомобиль с ребенком.

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