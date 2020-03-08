В Запорожье стена завода «Мотор Сич» рухнула на территорию частного домовладения

В субботу вечером, 7 марта, в Шевченковском районе Запорожья произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Деповской обрушилась кирпичная стена завода «Мотор Сич».

Как передает пресс-служба регионального управления ГСЧС, в результате инцидента кирпичами завалило территорию частного домовладения, которое примыкает к заводу.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Предарительно, обрушение стены произошло в «связи с природными процессами».

На месте происшествия работали 3 единицы техники и 11 спасателей.

Как писала «Фраза», в центре Львова кусок здания упал на проходившую мимо женщину.

Ранее сообщалось, что в Борисполе обрушилась часть стены многоэтажного дома.