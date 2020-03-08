Экс-премьер Гончарук «сбежал» из Украины эконом-классом ‒ СМИ

В субботу, 7 марта, экс-премьер Украины Алексей Гончарук на авиалайнере лоукостера Wizz Air покинул территорию Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», фото с бывшим руководителем Кабмина, сделанное в салоне самолета, попало в распоряжение редакции издания «Страна».

По данным СМИ, Гончарук улетел из киевского аэропорта им. А.И. Сикорского («Жуляны») в столицу Португалии Лиссабон.

Отмечается, что у лоукостера Wizz Air нет бизнесс-класса, однако за отдельную плату (от 20 евро) можно приобрести место с дополнительным пространством для ног, а также взять на борт дополнительный багаж.

На данный момент неизвестно, по какой причине Гончарук улетел на Пиренейский полуостров. Также отсутствует информация и о том, когда он вернется назад.

Как писала «Фраза», после слов «У нас очень хороший президент», депутаты дружно отправили Кабмин Гончарука в отставку.

Ранее соцсети взорвала информация о подработках Гончарука в массовке на ТВ и акциях протеста.