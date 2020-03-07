«Весельчак» Зеленский попал на обложку престижного британского леволиберального ежедневника

Фотография смеющегося президента Украины Владимира Зеленского попала на обложку авторитетного британского издания The Guardian. Как выяснили журналисты «Фразы», статья с заголовком «Владимир Зеленский: „Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится“» будет опубликована в номере от 7 марта.

Данная статья уже доступна к прочтению на интернет-версии The Guardian. В объемном материале, который подготовили журналисты Шон Волкер и Эндрю Рот, затрагиваются темы «Украиногейта», коронавируса, урегулирования конфликта на Донбассе, а также приводятся некоторые факты из биографии Владимира Зеленского.

Как известно, The Guardian является леволиберальной газетой, первый номер которой «увидел свет» еще в 1821 году.

В настоящее время The Guardian считается самым читаемым изданием из т. н. «качественной прессы», с учетом как продаж бумажной версии, так и просмотров сайта газеты. В научных работах газету характеризуют как влиятельную, престижную, а также как одну из самых уважаемых газет в мире.

Как писала «Фраза», «полноценное интервью» Зеленского российскому каналу оказалось не совсем полноценным.