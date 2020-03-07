В Киеве пьяная продавщица ударила покупателя ножом

В пятницу, 6 марта, на столичных Беличах произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там в магазинчике, расположенном на улице Павленко, произошла «пьяная» поножовщина.

Как передает «Информатор», в результате инцидента проникающее ранение получил нетрезвый мужчина, у которого возник конфликт с продавщицей.

Сообщается, что в како-то момент женщина выхватила нож и ударила им своего оппонента.

К счастью, потерпевший остался жив и был госпитализирован. Детали конфликта он объяснить не смог, поскольку был сильно пьян.

Отмечается, что работница торговой точки сама находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ее доставили в Святошинское управление полиции для разбирательств. Не исключено, что за содеянное горе-продавщице придется отвечать перед судом.

Как писала «Фраза», в Киеве женщина с двух ударов убила пьяного знакомого.

Также сообщалось, что в Буче женщина зарезала соседа по квартире, а в Одессе во время ссоры жена зарезала собственного мужа.