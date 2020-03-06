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Сотни тысяч верующих УПЦ по всей Украине 8 марта пройдут крестными ходами

Сотни тысяч верующих УПЦ по всей Украине 8 марта пройдут крестными ходами

Сотни тысяч верующих Украинской Православной Церкви по всей Украине пройдут крестными ходами 8 марта, в день праздника Торжества Православия. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, верующие пройдут по улицам Одессы, Запорожья, Днепра, Ровно, Винницы, и других городов Украины.

В Киево-Печерской лавре после Божественной литургии в Трапезном храме, начало которой в 08.30, верующие во главе с Предстоятелем пройдут крестным ходом к Дальним пещерам.

В Свято-Успенской Святогорской лавре в день Торжества Православия будут выставлены для поклонения 40 святынь.

«В собрании великих реликвий Святогорской лавры — частицы Креста Господня, частицы риз Иисуса Христа и Его Пречистой Матери, Власы Христовы и Божией Матери, частицы многих угодников Божиих из многих уголков Православного мира, а также древние почитаемые иконы», — сообщают в Святогорской лавре.

Святыни будут находиться в Успенском соборе 8 марта с 06.00 до окончания вечерней службы — 20.00.

В Почаевской лавре после Божественной литургии в Успенском соборе, начало которой в 10.00, состоится чин Торжества Православия.

В Одессе в Спасо-Преображенском кафедральном соборе митрополит Агафангел совершит Божественную литургию, после чего, в 12.00 начнется молебен с чином Торжества Православия и общегородской крестный ход. Верующие пройдут с молитвой о мире по Соборной площади.
Крестным ходом в собор будут доставлены чтимые святыни, чудотворные иконы и ковчеги с мощами святых. Также крестные хода будут совершены во всех населенных пунктах Одесской епархии.

В Днепре состоится крестный ход от Спасо-Преображенского кафедрального собора к Свято-Троицкому кафедральному собору. Начало хода в 11.30. По завершению крестного хода в Свято-Троицком кафедральном соборе будет соверен чин Торжества Православия.

В Запорожье 8 марта в 15.00 у храма в честь святых Петра и Февроньи начнется молитвенное шествие со святынями по улицам города.

«В крестном ходе примут участие Глинская икона Божией Матери, Самарская икона Божией Матери, частица мощей святого Иоанна Крестителя. Общеепархиальный крестный ход завершится в Свято-Покровском архиерейском соборе, где будет отслужен чин Торжества Православия», — сообщили в епархии.

В Виннице крестный ход начнется в 15.30 от Воскресенского храма УПЦ — к захваченному ПЦУ Спасо-Преображенскому собору.
«Мы имеем возможность вознести общую молитву к Богу, засвидетельствовать единство нашей веры и преданность Украинской Православной Церкви. В этот день состоится большой крестный ход. Призываю вас не пожалеть нескольких часов этого воскресного праздничного дня, чтобы многотысячным шествием, во главе с духовенством, семьями и с детьми, с почитаемой семейной иконой, пройти по центру нашего города — к захваченному сторонниками ПЦУ кафедральному собору, чтобы показать нашу сплоченность, решительность, и твердую, непоколебимую веру», — сказал митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.

В Чернигове верующие УПЦ пройдут крестным ходом от Спасо-Преображенского собора к Свято-Троицкому кафедральному собору по центральным улицам города. Божественная литургия начнется в 08.30, после нее — молитвенное шествие.

В Ровно крестный ход в неделю Торжества Православия состоится от Свято-Воскресенского кафедрального собора — к Свято-Георгиевскому подворью. Возле храма, под открытым небом, будет отслужен молебен. Начало хода в 16.00.

В Кропивницком состоится крестный ход на автобусах вокруг города. Верующие проедут по объездной дороге Кропивницкого с остановками у поклонных крестов при въезде в город.

В этот день во всех храмах Украинской Православной Церкви будет совершаться чин Торжества Православия с произнесением анафем еретикам, отступникам от веры, хулителям Церкви.

***Праздник Торжества Православия был установлен на Константинопольском соборе в 843 году в знак победы над ересью иконоборчества. До этого времени многие христиане приняли мученичество за почитание икон.

Ранее «Фраза» сообщала, что украинцам предложили написать в соцсетях почему они доверяют УПЦ.

Тэги: Киев, Запорожье, общество, Одесса, православие, Днепр, Ровно, Чернигов, Крестный ход, Святогорск, Кропивницкий, новости православия, УПЦ, новости Украины

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