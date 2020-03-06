На Запорожье мужчина умудрился проглотить нож и ходил так девять дней

В Запорожской области в больницу города Каменка-Днепровская попал довольно необычный пациент. Как выяснили журналисты «Фразы», мужчина девять дней ходил с кухонным ножом в животе.

Он пожаловался врачам на боли в горле, затрудненное дыхание и харканье кровью. При этом пациент не смог объяснить причину плохого самочувствия, сообщают «Факты».

Когда был сделан рентген, врачи были в шоке. Оказалось, что в пищеводе пациента находился нож, что шокировало врачей.

Из-за того, что транспортировка была слишком рискованной, операцию провели в местной больнице. В ней участвовали 15 врачей. Нож извлечь удалось, но пациент умер.

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе 2012 года в Запорожье мужчина проглотил две вилки, спасаясь от рвоты.