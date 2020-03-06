В Киеве активизировались клещи. Их находят даже в квартирах

Из-за аномально-теплой зимы и теплого начала зимы в Киеве активизировались клещи. Как выяснили журналисты «Фразы», люди находят их даже у себя в квартирах.

Соответствующее фото появилось в одной из групп в Facebook, сообщает «Голос».

«Будьте осторожны. Клещи. Найден дома на одежде ребенка. В лесу не гуляли», — говорится в подписи к фото.

В комментариях к этому посту пользователи соцсети соглашаются с автором, говоря, что их находят не только в лесу или парке.

«Офигеть, мама сегодня тоже с ноги сняла, вообще по лесу или парку не ходила», — пишет один из пользователей.

«Я сняла клеща на тюле, окно все время открыто на проветривании, квартира на третьем этаже. Сначала не поняла, что это, клещ оказался большим», — пишет еще одна пользовательница Facebook.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Украине каждый пятый клещ несет смертельную угрозу для людей.