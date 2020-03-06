В Киеве возле Оперного театра эпично провалился асфальт

Поздно вечером в четверг, 5 марта, в центре Киева, прямо возле Оперного театра провалился асфальт. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП произошло на улице Владимирская.

Как передает «Информатор», припаркованные тут автомобили чудом не ушли под землю. Яма заняла две полосы.

К латанию огромной дыры приступили коммунальные службы Шевченковского района столицы.

Уже известна причина провала: это прорыв трубы. Специалисты говорят, что вода размыла грунт.

Сейчас дыру в асфальте присыпали и огородили.

Как писала «Фраза», в Киеве детскую площадку залило кипятком, под асфальт ушла припаркованная рядом машина.

Ранее на «мост Кличко» в центре Киева заехал грузовик.