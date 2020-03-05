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На Сумщине школьник жестоко избил сверстника на глазах у педагогов

На Сумщине школьник жестоко избил сверстника на глазах у педагогов

В Сумской области в городе Путивль школьник жестоко избил своего сверстника. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается в Facebook-группе «Путивль».

Как отмечается, инцидент произошел в конце февраля нынешнего года на территории Путивльской специализированной школы–интерната.

«Сильные удары производились ногами по голове, по ребрам, почкам и другим жизненно важным частям тела. Также избивавший применял прыжки «с разгона», а затем бил по тем же частям тела. При всем этом, ребенок не оказывал ни малейшего сопротивления, лежа на земле, он, согнувшись, и прикрывая голову, пытался защититься от ударов с большой силой. Второй ученик снимал избиение на камеру мобильного телефона, «ради прикола» и для поста в социальную сеть Instagram. Снимал на камеру именно тот парень, который попросил товарища побить ученика. Т. е. конфликт произошел не между двумя учениками, которые фигурируют на данном видео», - рассказал автор поста.

Он также уточнил, что воспитатели и педагоги видели происходящее, но не приняли меры. Далее, уже в медпункте, медсестра, посмотрев на ребенка, у которого лилась кровь из носа, болели ребра и в районе почек, по словам свидетеля, ответила спокойным тоном: «Я ничем не могу тебе помочь».

По словам автора поста, директор заведения предложила сторонам конфликта разобраться между собой самим, а родители мальчика, который попросил избить школьника, предложили родителям пострадавшего финансовую помощь в виде 500 гривен.

Видео инцидента можно посмотреть здесь.

Ранее «Фраза» сообщала, что в апреле 2017 года в Сети появилось видео, как черниговские школьницы жестоко избили девочку. При этом другие школьники смотрели и не вмешивались, некоторые даже аплодировали и снимали происходящее.

В ноябре 2017 года в Каховке Херсонской области одна девушка-подросток жестоко избила другую на глазах у толпы школьников, которые поощряли девушек к драке и снимали ее на мобильные телефоны.

30 июля 2018 года в Днепре две девушки-подростка жестоко избили 14-летнюю школьницу.

В августе 2018 года в Одессе в жилом массиве Черемушки группа девочек-подростков с особой жестокостью избила ровесницу.

В феврале 2019 года в Житомире произошел очередной вопиющий случай школьного «буллинга», снятый на камеру телефона. Толпа подростков устроила «разборки» со своей сверстницей.

В январе 2019 года под Киевом девятиклассница стала жертвой школьного «буллинга».

В марте минувшего года в Киеве школьницы руками и ногами избили свою одногодку, снимая все на видео.

В начале февраля нынешнего года в Киеве на жилмассиве Борщаговка зафиксирован очередной случай школьного буллинга. Там старшие девочки избили девятиклассницу, снимая весь процесс на видео.

В февраля 2020 года на Житомирщине девочки-подростки жестоко избили сверстницу из-за парня.

Тэги: общество, избиение, Сумская область, школьники, подростки, буллинг, новости Украины, Путивль

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