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В Киеве неадекватный мужик разбил машины во дворе и ломился к людям в квартиры, угрожая взорвать гранату

В Киеве неадекватный мужик разбил машины во дворе и ломился к людям в квартиры, угрожая взорвать гранату

В среду, 5 марта, вечером, в жилом доме на бульваре Леси Украинки, 28а в Киеве произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», в один из подъездов зашел неадекватный мужчина и принялся громить все на своем пути, утверждая, что у него есть граната и он собирается ее взорвать.

На место вызвали патрульную полицию, спецназ КОРД и психолога, сообщает «Информатор».

По словам жителей подъезда, все началось около 19:40. Мужчина в неадекватном состоянии какое-то время кружил возле дома, а после ударил несколько припаркованных автомобилей, зашел в подъезд и начал дебоширить. В частности, он оборвал провода интернета, электроэнергии, ломился в квартиры, обливал двери неизвестной жидкостью и выбивал окна парадного. На одной из дверей он нарисовал сердце пенной для бритья, а у входа в еще одну из квартир оставил часть детской куклы.

По приезду спецназа правоохранители оградили часть двора. Очевидцы говорят, что сначала в подъезд зашел психолог, а после начал работать КОРД. Они зашли и задержали неадеквата на верхних этажах. Гранату у него не нашли.

Некоторые СМИ распространили информацию, что подозреваемый — ветеран АТО. Официально эта информация не подтверждена.

Предварительно, задержанный родом с западных областей страны и находился в Киеве на заработках. В инциденте обошлось без пострадавших, хулиган увезли под стражей.


Ранее «Фраза» сообщала, что поздно вечером понедельника, 3 марта, возле станции метро «Левобережная» в Киеве неадекватный парень бросался на людей с отверткой.

Тэги: Киев, общество, происшествие, погром, неадекват

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