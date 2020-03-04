Ученые NASA нашли на Марсе странную дыру

Анализируя снимки, полученные аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, ученые NASA обнаружили на «Красной планете» странную дыру. Как выяснили журналисты «Фразы», она находится находится на западной стороне потухшего вулкана по имени Гора Павлина и со всех сторон окружено идеально круглым кратером.

Как передает РИА «Новости», загадочное отверстие имеет диаметр около 35 метров и расположено над пещерой с плоским дном.

Сообщается, что определив внутренний теневой угол, ученые смогли рассчитать и глубину самой пещеры ‒ оно составляет 28 метров.

Так как отверстие с кратером окружено потоками лавы, специалисты NASA предполагают, что это одно из боковых жерл вулкана. В частности, после извержения кровля вулканической камеры, из которой излилась лава, провалилась, образовав «структуру», которая видна на снимке.

Как писала «Фраза», ученые обнаружили на Марсе кое-что удивительное.

Ранее «буйство» кислорода на Марсе серьезно озадачило ученых NASA.