В Киеве загорелся автобус с пассажирами

Сегодня, 4 марта, днем в Киеве возле станции метро «Святошин» загорелся пассажирский автобус. Как выяснили журналисты «Фразы», в момент возгорания в салоне автобуса находились люди.

По словам очевидцев, пассажиры были экстренно выведены из автобуса, сообщает «Голос».

По предварительной информации, пострадавших нет. Возгорание пытались ликвидировать огнетушителями, а спустя несколько минут на место ЧП прибыли спасатели ГСЧС.

Ранее «Фраза» сообщала, что в воскресенье утром, 1 марта, на Соломенской площади в Киеве во время движения загорелось маршрутное такси с пассажирами.

2 марта рано утром в Кривом Роге на микрорайоне 5-й Заречный Покровского района загорелся служебный автобус с пассажирами внутри.