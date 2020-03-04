На Буковине у пьяных родителей забрали десятерых неухоженных детей

В Черновицкой области в одном из сел Сторожинецкого района от пьяных родителей забрали десятерых детей и временно госпитализировали. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Ювенальная превенция ГУНП в Черновицкой области» на своей странице в Facebook.

Как отмечается, безработная женщина и мужчина проживали в социальном жилье, которое предоставил сельский совет, вместе со своими десятью несовершеннолетними детьми (старший 2005 года рождения, а наименьшие — 2017). В ходе проверки условий, в которых семья проживала, были выявлены нарушения санитарных условий в доме. Более того, дети имели крайне заброшенный вид, а сами родители находились в состоянии алкогольного опьянения.

Работники ювенальной превенции решили изъять детей из семьи в связи с «угрозой для здоровья и жизни несовершеннолетних».

Горе-родителям грозит штраф в размере до 1700 гривен.

Ранее «Фраза» сообщала, что на днях сотрудники ювенальной превенции изъяли из неблагополучной семьи в Соломенском районе Киеве двух малолетних детей.

В конце января в Николаевской области у пьяных родителей из захламенной квартиры забрали 2-летнюю дочь. Полиция пришла к семье после того, как девочку не привели в садик после каникул.