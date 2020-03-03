В Киеве открывается групповая выставка «Саме Ті»

5 марта в 17:00 в Центральном Доме художника открывается выставка живописи и скульптур украинских художников «Саме Ті». Как выяснили журналисты «Фразы», кураторский проект галериста и коллекционера Александра Яновича предполагает экспонирование серий художественных работ, из которых большинство являются классическими произведениями художника, и одна — автопортретом.

Творчество художника принято рассматривать в контексте его жизненного пути, социального окружения и, конечно, его личности. Именно автопортрет раскрывает личность автора глубоко и часто с неожиданных сторон, и поэтому автопортреты художников являются предметом особого интереса коллекционера.

Каким хочет видеть себя художник, и насколько этот образ отличается от его фото? Легко или трудно было создавать автопортрет? Раскрывает он что-то сокровенное, или, наоборот, скрывает? Так много вопросов превращают созерцание каждого автопортрета в практически детективный сюжет. Выставка же «Саме Ті» предлагает публике расследовать истории многих современных художников — и известных, и молодых.

В экспозиции будут представлены работы и автопортреты Матвея Вайсберга, Бориса Буряка, Александра Стовбура, Олега Денисенко, Романа Романишина, Владислава Шерешевского, Бориса Фирцака, Ирины Вештак-Остроменской, Петра Сметаны, Николая Журавля, Алексея Малых, Петра Лебединца, Влада Крышовского, Петра Бевзы, Сергея Гая, Валерия Шкарупы и других — из коллекции ЦСИ «Белый Свет».

Экспозиция продлится до 15 марта. Расписание работы галереи: 12:00-19:00; вт — выходной. Вход свободный

Событие на Facebook: https://www.facebook.com/events/251501072512843/ Центральный Дом художника: facebook.com/CentralnijBudinokHudoznika/

ЦСИ «Белый Свет»: facebook.com/whitewworld