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На Закарпатье незадачливый домушник застрял в дымоходе

На Закарпатье незадачливый домушник застрял в дымоходе

В понедельник, 2 марта, в селе Солотвино Тячевского района (Закарпатская область) произошел довольно забавный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», пытаясь несколько раз ограбить один и тот же дом, местный житель в итоге застрял в дымоходе.

Первый раз злоумышленник, взломав дверь, попытался проникнуть в чужой дом. Однако сработала сигнализация и он сбежал. На следующий день вор явился с топором, разбил сигнализацию и залез в помещение. Но и в этот раз сигнал тревоги из частного дома поступил на пульт охранной фирмы, сообщают «Факты».

На место срочно выехала тревожная группа. Увидев приехавших охранников, вор сначала спрятался на чердаке, а потом попытался сбежать из дома по дымоходу камина, но прочно застрял там и был вынужден звать на помощь.

Охранники вызвали спасателей, и те с помощью специального оборудования вытащили незадачливого вора. Злоумышленника передали полиции.

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе 2005 года в Тюмени вор забрался в одну из местных школ и заснул после ограбления за столом завуча.

В июле 2014 года в Миннесоте грабитель, забравшийся в чужой дом, оставил там свои личные вещи, а также воспользовался хозяйским компьютером для выхода в Facebook и забыл выйти из своего аккаунта. Благодаря этому и удалось сначала установить личность злоумышленника, а затем и задержать его.

В сентябре 2014 года полиция США раскрыла ограбление, совершенное в городе Нокомис округа Сарасота (штат Флорида). Изобличить и задержать преступника, проявившего курьезную беспечность, помогла домработница. Зайдя в жилище клиента, она увидела спавшего на постели мужчину с пакетом драгоценностей и вызвала стражей порядка. А полицейские устроили злоумышленнику «фотосессию».

В августе 2016 года в Санкт-Петербурге неизвестные украли телефон из сумки женщины, но оставили на месте преступления собственный мобильник.

В ноябре 2016 года в центре Одессы полицейские задержали мужчину, который застрял рукой в терминале при попытке его ограбления.

Тогда же в австралийском городе Уодонга на месте преступление вор оставил отпечаток своих ягодиц.

В марте 2019 года во Львове задержали вора, который решил принять душ на месте преступления.

Тэги: общество, Закарпатье, грабитель, вор, курьезы, новости Украины

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