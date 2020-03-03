Пользователи соцсетей шутят над коронавирусом в Украине

Пользователи социальных сетей уже отреагировали на первый официально зарегистрированный в Украине случай коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», большинство людей воспринимает это все в шутку.

В частности, некоторые шутят о том, что сейчас в магазинах люди панически начнут скупать гречку и спички, другие пишут о том, что вирус слишком долго добирался до Украины.

Есть также и локальные шутки про Черновцы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Украине зафиксирован первый официальный случай коронавируса. В Черновцах вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину из Италии транзитом через Румынию.