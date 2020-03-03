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Киевляне разметают в аптеках медицинские маски после подтверждения коронавируса в Украине

Киевляне разметают в аптеках медицинские маски после подтверждения коронавируса в Украине

В Киевских аптеках стремительно разбирают медицинские маски. Корреспондент «Фразы», обойдя несколько аптек в Голосеевском районе столицы, сделал соответствующие фото.

Раньше люди разбирали маски из-за эпидемии гриппа, но поставщики справлялись со спросом, завозя маски в аптеки каждый день. А сейчас ажиотаж вспыхнул с новой силой в связи с первым официально подтвержденным случаем коронавируса в Украине.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Украине зафиксирован первый официальный случай коронавируса. В Черновцах вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину из Италии транзитом через Румынию.

Тэги: Киев, Украина, общество, здоровье, аптека, коронавирус, медицинская маска

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