Киевляне разметают в аптеках медицинские маски после подтверждения коронавируса в Украине

В Киевских аптеках стремительно разбирают медицинские маски. Корреспондент «Фразы», обойдя несколько аптек в Голосеевском районе столицы, сделал соответствующие фото.

Раньше люди разбирали маски из-за эпидемии гриппа, но поставщики справлялись со спросом, завозя маски в аптеки каждый день. А сейчас ажиотаж вспыхнул с новой силой в связи с первым официально подтвержденным случаем коронавируса в Украине.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Украине зафиксирован первый официальный случай коронавируса. В Черновцах вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину из Италии транзитом через Румынию.