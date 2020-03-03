В Киеве у родителей отобрали детей за невыполнение своих обязанностей

Сотрудники ювенальной превенции изъяли из неблагополучной семьи в Соломенском районе Киеве двух малолетних детей. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Как отметили в ведомстве, согласно программе «Дети улицы» сотрудники полиции проверили семьи, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, а также семьи, на которые поступали жалобы.

В результате были обнаружены семьи, где родители не уделяют должного внимания своим детям и злоупотребляют алкогольными напитками. Кроме этого, проверив состояние помещения и жилищно-бытовые условия проживания детей, полицейские зафиксировали достаточное количество нарушений.

Учитывая, что бытовые условия в одной из семей угрожали здоровью и жизни малолетних, сотрудники ювенальной превенции полиции Киева изъяли двух детей, 2012 и 2017 рождения, которых доставили в детскую больницу для прохождения медицинского осмотра и оказания помощи.

Также на их родителей составили административные протоколы за невыполнение своих обязанностей и провели с ними профилактическую беседу.

После того, как соответствующие службы проверят состояние помещения и убедятся, что условия для проживания детей соответствуют должному уровню, ребятишек вернут домой.

Более того, сотрудники правоохранительных органов теперь будут регулярно проверять эту семью, чтобы обеспечить нормальные условия для жизни и воспитания детей.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце января в Николаевской области у пьяных родителей из захламенной квартиры забрали 2-летнюю дочь. Полиция пришла к семье после того, как девочку не привели в садик после каникул.