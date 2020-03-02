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В Харьковской области КамАЗ раздавил легковушку: погибли четыре человека

В Харьковской области КамАЗ раздавил легковушку: погибли четыре человека

В понедельник, 2 марта, возле городка Купянск Харьковской области на трассе Чугуев – Меловое произошло страшное ДТП, жертвами которого стали четыре человека. Как выяснили журналисты «Фразы», тут КамАЗ с прицепом буквально раздавил автомобиль Daewoo Lanos.

Жертвами аварии стали 22-летний водитель машины, а также его пассажирки – женщины 24 и 44 лет, которые скончались на месте инцидента. Также медики госпитализировали мужчину 47 лет, но он умер в больнице.

Полиция уже задержала 36-летнего водителя грузовика. За страшное ДТП он может сесть на срок от пяти до десяти лет.

Как писала «Фраза», под Киевом гражданин Германии на джипе насмерть сбил мужчину.

Ранее под Киевом по вине собаки в реке утонул автомобиль с ребенком.

Тэги: ДТП, общество, авария, транспорт, регионы, новости Украины

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