В Харьковской области КамАЗ раздавил легковушку: погибли четыре человека

В понедельник, 2 марта, возле городка Купянск Харьковской области на трассе Чугуев – Меловое произошло страшное ДТП, жертвами которого стали четыре человека. Как выяснили журналисты «Фразы», тут КамАЗ с прицепом буквально раздавил автомобиль Daewoo Lanos.

Жертвами аварии стали 22-летний водитель машины, а также его пассажирки – женщины 24 и 44 лет, которые скончались на месте инцидента. Также медики госпитализировали мужчину 47 лет, но он умер в больнице.

Полиция уже задержала 36-летнего водителя грузовика. За страшное ДТП он может сесть на срок от пяти до десяти лет.

Как писала «Фраза», под Киевом гражданин Германии на джипе насмерть сбил мужчину.

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