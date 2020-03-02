Под Днепром произошло смертельное ДТП с грузовиком

Рано утром понедельника, 2 марта, на трассе Днепре – Харьков произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвой аварии стал 74-летний водитель ВАЗ, который вразелся в фуру DAF.
Об инциденте сообщает местная полиция.
Отмечается, что после столкновения с грузовиком легковой автомобиль влетел в микроавтобус Mercedes, в салоне которого находились восемь пассажиров: к счастью, они не пострадали.
Пенсионер же погиб на месте.
Как писала «Фраза», в Днепре автоугонщики, уходя от погони, сбили трех человек. Погиб известный ведущий.
Ранее в Днепре произошло кровавое ДТП – есть пострадавшие.