Под Днепром произошло смертельное ДТП с грузовиком

Рано утром понедельника, 2 марта, на трассе Днепре – Харьков произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвой аварии стал 74-летний водитель ВАЗ, который вразелся в фуру DAF.

Об инциденте сообщает местная полиция.

Отмечается, что после столкновения с грузовиком легковой автомобиль влетел в микроавтобус Mercedes, в салоне которого находились восемь пассажиров: к счастью, они не пострадали.

Пенсионер же погиб на месте.

Как писала «Фраза», в Днепре автоугонщики, уходя от погони, сбили трех человек. Погиб известный ведущий.

Ранее в Днепре произошло кровавое ДТП – есть пострадавшие.