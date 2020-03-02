Ученый-уфолог «доказал», что в океанах Марса когда-то плавала сельдь

Известный ученый-уфолог из Тайваня Скотт Уоринг нашел, как он полагает, доказательство тому, что когда-то в океанах Марса «кипела» жизнь. Как выяснили журналисты «Фразы», на окаменелые останки рыбы он наткнулся, изучая фотографии, сделанные марсоходом Opportunity.

Как пишет «Вечерний курьер», автор находки уверен, что это вовсе не камень причудливой формы.

С уфологом солидарен и ученый-ихтиолог Спайк Райдер, по словам которого, на обнародованном снимке ‒ ярко выраженный представитель семейства сельдевых.

«Его можно изучить детально, так как он очень похож на земные образцы», ‒ отметил Райдер.

Как писала «Фраза», на Марсе разглядели обломки каких-то плиток и даже крыло самолета.

Ранее на Марсе удалось сфотографировать удивительно красивое снежное озеро.