Google разместил креативный дудл в честь високосного года

Google разместил на главной странице своего поисковика яркий Doodle, посвященный високосному году. Как выяснили журналисты «Фразы», креативщики изобразили букву «o» в названии корпорации виде Солнца со вписанным в него числом «29».

Как передает «5 канал», сотрудники поискового гиганта выразили надежду на то, что добавочный день текущего високосного года у всех будет хорошим и счастливым.

«Сегодняшний Doodle прыгает от радости в честь високосного дня, 29-го февраля, который наступает только раз в четыре года, чтобы совместить наши календари с вращением Земли вокруг Солнца», ‒ сообщили в Google.

Как известно, в григорианском календаре 29 февраля наступает раз в четыре года. Дополнительный день нужен, чтобы скорректировать разницу между т. н. «тропическим годом» (временем между двумя весенними равноденствиями) и календарным.

Как писала «Фраза», львовяне приняли в штыки отмену зимнего времени и собираются ввести «львовское время».