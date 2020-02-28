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Киев готовится к встрече китайского коронавируса

Киев готовится к встрече китайского коронавируса

В Киеве прошли учебно-тренировочные занятия по выявлению коронавируса и проведению противоэпидемических мероприятий. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, как сообщается, учения провели в Александровской больнице столицы. Участие в них приняли медики, спасатели, полиция и представители органов местной власти. По легенде, которую отрабатывали, в столичную больницу обратились два человека. Условные пациенты сообщили, что якобы неделю назад вернулись самолетом из Италии, где находились на заработках. У них, по легенде, обнаружили симптомы болезни Covid — 19. Условных пациентов сразу доставили в Александровскую больницу, где в инфекционном отделении оборудована одна из лечебных баз.

По словам городского головы Виталия Кличко, базы для госпитализации людей с подозрением на коронавирус оборудованы в семи столичных больницах, персонал которых подготовлен к разным эпидемиям. Речь идет об Александровской клинической больнице, Киевской городской больнице № 4, Киевской клинической больнице № 9, городских детских клинических больницах № 1и № 2, городской детской инфекционной больнице, в Киевском городском центре репродуктивной и перинатальной медицины.

В целом развернуто 482 койки, из них 237 для взрослых, 200 — для детей и 45 для беременных. Кроме того, в структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов, а реанимационные кровати инфекционных отделений медучреждений обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких.

Также, по словам Кличко, во всех этих больницах есть необходимый запас средств индивидуальной защиты, расходных материалов, дезинфицирующих средств, необходимых для оказания медицинской помощи.

Мэр добавил, что в Киеве подготовили две специализированных бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус. Сейчас все «скорые» дважды в день дезинфицируют. В случае необходимости, по словам Кличко, это будут делать три раза в сутки.

Кличко призвал жителей столицы не поддаваться панике, серьезно относиться к своему здоровью и в случае симптомов вирусного заболевания — сразу обращаться к докторам.

Между тем, как сообщает «Киевпасстранс» на официальной странице в Facebook, в столице в период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями дезинфицируют городской транспорт.

Как сообщала «Фраза», 27 февраля 2020 года в эфире одного из телеканалов Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что проникновение коронавируса в страну неизбежно.

Тэги: Киев, болезнь, Виталий Кличко, Киевская городская государственная администрация, здоровье, эпидемия, Киевпасстранс, новости Украины, коронавирус

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