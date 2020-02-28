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В УПЦ увидели некомпетентность Посольства Украины в Черногории и просят МИД призвать к ответу виновных

В УПЦ увидели некомпетентность Посольства Украины в Черногории и просят МИД призвать к ответу виновных

Посольство Украины в Черногории в связи с визитом в эту страну Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, 27 февраля, на своей станице в Фейсбук опубликовало провокационную информацию, которая является проявлением некомпетентности и предвзятости. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом говорится в заявлении ОВЦС УПЦ.

Документ опубликован на сайте Отдела внешних церковных связей УПЦ.

«Напоминаем украинским дипломатам, что Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства (ст.35 Конституции Украины). Все религии, вероисповедания и религиозные организации равны перед законом. Установление каких-либо преимуществ или ограничений для одной религии, вероисповедания или религиозной организации относительно других не допускается. Государство не вмешивается в осуществляемую в рамках закона деятельность религиозных организаций (ст. 5 Закона Украины „О свободе совести и религиозных организациях“).

Религиозное объединение „Украинская Православная Церковь“ зарегистрировано в соответствии с украинским законодательством, а ее законным руководителем является Предстоятель — Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Украинская Православная Церковь в нашей стране продолжает оставаться крупнейшим православным каноническим религиозным объединением, которое насчитывает около 12 500 приходов.

В связи с этим считаем, что публикации на официальных ресурсах Посольства сообщений, где искажено настоящее название Украинской Православной Церкви, должность и название ее руководителя является проявлением некомпетентности и предвзятости. Более того, подача Посольством Украины в Черногории ложной, недостоверной и однобокой информации на религиозную тематику может квалифицироваться как разжигание религиозной вражды (ст. 161 Уголовного кодекса Украины)», — подчеркнули в ОВЦС УПЦ.

В заявлении отмечается, что визит Митрополита Онуфрия в Черногорию не имеет политического подтекста.

«Блаженнейший Митрополит Онуфрий не политик или представитель органа государственной власти. Предстоятель посещает Черногорию по приглашению митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия (Радовича) исключительно по религиозным мотивам — для участия в молитве и богослужении. Данный визит не имеет никаких политических целей. Всем известно, что Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своих публичных выступлениях дистанцируется от политических заявлений, в отличие от некоторых других религиозных деятелей Украины», — сказано в документе.

В ОВЦС УПЦ подчеркнули, что «Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, как глава крупнейшего православного религиозного объединения Украины, имеет право представлять его на всех уровнях, в том числе и международном, и во всех организациях независимо от форм собственности и подчинения».

В УПЦ призвали привлечь к ответственности виновных в публикации провокационного материала.

«Украинская Православная Церковь состоит из граждан Украины. Считаем, что ведомства МИД не вправе делить граждан Украины по религиозному признаку на первый и второй сорт, а наоборот, проявлять равное отношение ко всем украинским религиозным организациям.

Таким образом, в действиях должностных лиц Посольства Украины в Черногории усматривается превышение власти и служебных полномочий (ст. 365 Уголовного кодекса Украины), а также разжигание религиозной вражды (ст. 161 Уголовного кодекса Украины). В связи с этим требуем привлечения виновных лиц к ответственности», — говорится в документе.

В заявлении подчеркивается, что в УПЦ ожидают официальное объяснение по данному прецеденту от МИД.

«Ожидаем от МИД Украины объяснений относительно упомянутого комментария Посольства Украины в Черногории, который выходит за пределы полномочий и функциональных обязанностей этой структуры исполнительной власти.

Выражаем открытость и готовность к взаимодействию и диалогу с Министерством иностранных дел Украины и его зарубежными учреждениями во избежание нарушения прав на религиозной почве», — сказано в заявлении.

***В тексте публикации на официальной странице в Фейсбук Посольства Украины в Черногории Предстоятель Украинской Православной Церкви назван «митрополитом Русской Православной Церкви в Киеве», «высокопоставленным церковным чиновником Русской Православной Церкви». Посольство дает понять читателю, что якобы главой православных в Украине является Епифаний (Думенко), а не Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Утверждается, что считается неуместным для Предстоятеля УПЦ комментировать внутренние вопросы Черногории.

Через несколько часов после публикации, комментарий был изменен, но содержание его не изменился. Даже сделав попытку исправить упомянутый комментарий, Посольство последующей публикацией в Фейсбук разместило критическую по отношению к УПЦ статью журналиста Božidar Proročić, в которой автор фактически повторяет тезисы предыдущего сообщения Посольства.

Также стало известно, что Посольство разослало по черногорским СМИ недавний комментарий ПЦУ по приезду в эту страну Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. В СМИ также стала появляться информация, что подобные тексты рассылаются и от Посольства Украины в Республике Сербия.

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Онуфрий рассказал о цели своего визита в Черногорию.

Тэги: общество, православие, МИД Украины, новости православия, УПЦ, новости Украины

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