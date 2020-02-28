Во Вселенной произошло самое большое «извержение» со времен Большого взрыва: астрономам удалось его снять

В нашей Вселенной был зафиксирован гигантский взрыв. Как выяснили журналисты «Фразы», его сняли астрономы.

Как пишет издание EurekAlert!, нынешнее явление является крупнейшим со времен Большого взрыва.

В своей работе ученые использовали приборы рентгеновской обсерватории Chandra, XMM-Newton ЕКА, антенные решетки Murchison Widefield Array и радиотелескоп Giant Metrewave Radio Telescope.

В статье говорится: «Гигантскую вспышку энергии заметили возле сверхмассивной черной дыры в центре галактики, находящейся на расстоянии 390 миллионов световых лет от Земли, которая находится в скоплении Змееносца».

Отмечается, что «выброс энергии смог пробить огромную дыру в плазме, окружающей скопление: в образовавшуюся брешь могли бы поместиться пятнадцать галактик Млечный Путь».

Как писала «Фраза», ученые обнаружили новорожденную планету, которая в десять раз тяжелее Юпитера.

Ранее ученые получили впечатляющий снимок планетарной туманности из созвездия Циркуля.