Ученые получили впечатляющий снимок планетарной туманности из созвездия Циркуля

Астрономы из обсерватории Gemini Observatory с помощью телескопа получили зрелищный снимок планетарной туманности CVMP 1, расположенной в созвездии Циркуль. Как выяснили журналисты «Фразы», по своей форме она похожа на песочные часы и уже много лет привлекает внимание ученых всего мира.

Как передает Naked Science, планетарные туманности образовываются в результате сброса внешних оболочек сверхгигантов и красных гигантов на поздних стадиях эволюции этих светил.

Отмечается, что рождение планетарной туманности ‒ важная составляющая эволюции галактик.

CVMP 1 же считается одной из самых красивых планетарных туманностей.

Как писала «Фраза», в Сети появились самые детальные в истории снимки поверхности Солнца.

Ранее ученые впервые в истории показали «фотографию» черной дыры.