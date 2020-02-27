В Киеве прямо из детского дома похитили малолетнего ребенка

В четверг, 27 февраля, на улице Кубанской Украины в Киеве произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там прямо из детского дома похитили 3-летнюю воспитанницу Анжелу Туманян.

Как передает «Информатор», к похищению девочки может быть причастна ее биологическая мать ‒ Евгения Туманян.

Известно, что горе-мамаша сама отдала девочку в детдом еще три года назад.

Сообщается, что Анжела была одета в серую кофту с белым флисом и джинсовый сарафан. Была без верхней одежды.

В настоящее время правоохранители занимаются поиском девочки и предполагаемой похитительницы. Всех, кто владеет какой-либо информацией об их местонахождении, просят позвонить на спецлинию «102».

Как писала «Фраза», Киеве прямо на глазах у матери пытались похитить малолетнего ребенка.

Ранее в Киеве прямо возле школы похитили ребенка.