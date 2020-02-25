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Под Киевом мужчина застрелил собственную мать

Под Киевом мужчина застрелил собственную мать

Во вторник, 25 февраля, в Вышгородском районе Киевской области было совершено чудовищное преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», там 57-летний мужчина застрелил из охотничьего ружья собственную мать.

Как передает пресс-служба областной полиции, подоспевшие на вызов правоохранители попытались войти в дом, однако злоумышленник не открыл им двери и стал угрожать стрельбой.

Сообщается, что после долгих переговорам копам таки удалось проникнуть в особняк, где они задержали подозреваемого и обнаружили тело пожилой женщины с огнестрельными ранениями.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Орудие преступление ‒ охотничье ружье «ИЖ-54» ‒ изъято и направлено на экспертизу. За содеянное непутевому сыну грозит длительное тюремное заключение.

Как писала «Фраза», в аннексированном Крыму мать зверски убила своего 7-летнего сына.

Ранее в Киеве мужчина жестоко убил и расчленил собственную тещу.

Тэги: убийство, общество, ружье, охотник, сын, мать, криминал, Киевская область, Вышгород, новости Украины

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