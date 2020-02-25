Динозавр в Киеве: в столице открывается необычная выставка

Первого марта, в четвертый день рождения ЦСИ «Белый Свет» (Киев, ул. Пушкинская, 21а, www.whiteworld.net), открывается групповая выставка «Я динозавр». Как выяснили журналисты «Фразы», это художественное исследование образов древних ящеров, таких популярных и обожаемых детьми сегодня.

Слоган выставки: Мы когда-то хотели стать динозаврами. Куратор: Влад Крышовский. Участники: Алексей Малых, Ахра Аджинджал, Елена Придувалова, Алексей Аполлонов, Владислав Шерешевский, Александр Янович, Алексей Владимиров, Ирина Вештак-Остроменская, Влад Крышовский, Дмитрий Крышовский, Наталья Корф-Иванюк, Никита Цой, Евгений Штейн, Александра Крышовская, Sasha Bob, Алена Токовенко, Дмитрий Красный.

«Вам нравились динозавры? А кто из них самый любимый — распиаренный тиранозавр или яркий трицератопс? Жители суши, моря или летающие ящеры? Мы пригласили художников выкопать из недр памяти образы своих любимых динозавров, вооружившись ностальгией и чувством юмора, и поиграть, как в детстве. Результатом раскопок стали изображения или скульптуры динозавров, в которых они увидели себя.

Динозавры страшные, зубастые, холодные и непонятные, но все равно их образ всегда отражается в нашей памяти теплом и весельем. Какой парадокс. И мы подумали — почему бы не окунуться в воспоминания своего беззаботного детства и не поисследовать тему динозавров?

─ Они лучше драконов, так как настоящие.

─ Они загадочные настоящих зверей, потому что вымерли.

─ Они интереснее мамонтов и саблезубых тигров, ведь жили невероятно давно и имели невероятную, фантастическую внешность.

Динозавры начинают волновать детей в дошкольном возрасте и продолжают делать это много лет спустя. Интерес к ним подогревается фильмами, мультиками, комиксами, и немалый слой поп-культуры держится на их огромных ископаемых зубах», — говорится в анонсе.

В честь дня рождения «Белого Света» в этот день также состоится презентация второго тома каталога коллекции. А это 388 страниц, более 130 авторов из Украины и всего мира, невероятное количество живописных, графических и скульптурных работ, инсталляций, групповые проекты, конкурсы, пленэры и хронология абсолютно всех выставок.

Открытие выставки состоится 1 марта в 16:00. Экспозиция продлится до 18 марта. Расписание работы галереи: вт-вс — 11:00-19:00; пн — выходной. Вход свободный.

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