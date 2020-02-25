С сегодняшнего дня в Украине начинает ходить новая 200-гривневая купюра

С сегодняшнего дня Национальный банк Украины ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 грн. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе НБУ.

В частности, как сообщается, по дизайну новая банкнота наследует новые современные банкноты номиналом 20, 100, 500 и 1000 грн. На ней сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне — изображение здания въездной башни Луцкого замка.

Размер новой банкноты также не изменился — 75×148 мм. Цветовая гамма осталась та же.

При этом портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны).

Кроме того, усовершенствована защита банкноты — она получила несколько новых инновационных элементов. Так, поворачивая банкноту в руках, легко проверить оптически переменный элемент SPARK, который должен постепенно менять цвет. Еще один инновационный элемент защиты — «оконная» защитная лента. Эта частично введенная в бумагу полимерная лента содержит цифровое изображение номинала банкноты и малого государственного герба Украины. Если менять угол наклона банкноты, наблюдается кинетический эффект — меняется направление движения ее фонового изображения.

Также улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для людей с нарушениями зрения. Изменены и усовершенствованы ультрафиолетовый и инфракрасные защиты; серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

В НБУ подчеркнули, что банкноты образца 2007 и 2019 годов будут находиться в обращении одновременно. Новыми банкнотами НБУ будет замещать изношенные и поврежденные банкноты образца 2007 года.

Как сообщала «Фраза», 20 декабря 2019 года Национальный банк ввел в оборот монеты номиналом 5 гривен. Планируется, что в текущем году в оборот будут также введены 10-гривенные монеты.