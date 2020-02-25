В Японии умер самый старый житель нашей планеты Ватанабэ Титэцу. Как выяснили журналисты «Фразы», скончавшись 23 февраля, он совсем немного не дожил до своего 113 дня рождения.

О кончине рекордсмена сообщила его огромная семья.

Ватанабэ Титэцу родился 5 марта 1907 года в семье крестьян. В возрасте двадцати лет он переехал на Тайвань, где прожил восемнадцать лет, после чего вернулся в Японию, где и прожил всю свою жизнь.

У японца осталось пять детей, двенадцать внуков, шестнадцать правнуков и один праправнук.

Последние годы он жил в доме престарелых в префектуре Ниигата.

Ранее «Фраза» писала о самом старом жителе планеты.