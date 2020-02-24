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В Киеве эвакуатор «похитил» детей вместе с автомобилем

В Киеве эвакуатор «похитил» детей вместе с автомобилем

В воскресенье, 23 февраля, в центре Киева произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там вместе с автомобилем эвакуатор «прихватил» двоих детей, которые одни сидели внутри.

Как передает пресс-служба столичной Инспекции по парковке, стекла BMW были тонированные, поэтому инспектор и эвакуаторщик не увидели, что в салоне припаркованного с нарушением правил авто кто-то есть.

Заметив, что автомобиль увозят, водитель позвонил в полицию и вскоре эвакуатор догнали и остановили.

К счастью, с детьми ничего плохого не произошло.

Сообщается, что непутевому отцу-нарушителю на месте выписали штраф и вернули автомобиль.

Как писала «Фраза», после ДТП в Киеве гонщик влетел в эвакуатор и едва не подрался с полицией.

Ранее в жутком ДТП под Киевом погиб водитель эвакуатора.

Тэги: Киев, общество, BMW, столица, дети, ПДД, парковка, похищение, эвакуатор, нарушитель, новости Украины

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