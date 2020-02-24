На юге Украины бушует сильнейший ураган. Погибла женщина

Сегодня, 24 февраля, на Одессу обрушился мощный шторм. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате падения дерева на одной из улиц умерла 60-летняя женщина.

Как сообщает «Новое время», сила ветра достигает 25−28 м/с, по состоянию на 13:00 он повалил 48 деревьев. При этом на улице Греческой кусок шифер упал на припаркованное авто, а в в Покровском переулке дерево придавило сразу семь авто.

На Большой Арнаутской ветер оторвал фрагмент балкона, а на Маразлиевской отвалившийся от дома кусок лепнины упал на автомобиль Hyundai Sonata. Водитель был в салоне, но не пострадал. Повреждено лобовое стекло.

Высота волн на Черном море достигает 3−4 метров. Воды Хаджибейского лимана заливают Объездную дорогу

Кроме того, общественный транспорт работает с перебоями. В домах в разных районах города отсутствует электроэнергия.

Фото и видео с места событий, в том числе с места гибели 60-летней женщины, публикует «Думская» на своем канале в YouTube.

Стихия также бушует в соседнем Николаеве. Как сообщает местный гидрометеорологический центр на своей странице в Facebook, на данный момент порывы ветра в городе достигают 32 м/с, а в ближайшие часы могут усилиться до 38 м/с.

Возле областного дворца культуры ветер повалил ели.

С облицовки здания Николаевского городского совета упало несколько металлических листов покрытия.

Начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления горсовета Дмитрий Канарский опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором зафиксирован момент, как сносит пешеходный мост. Сейчас же мост опасен для пользования. Аварийные службы уже работают над его восстановлением.

Как сообщала «Фраза», 22 марта 2019 года сильный ураган произвел транспортный коллапс в Чернигове.

20 мая того же года возле села Каменка Черновицкой области пронесся смерч. В результате непогоды пострадали деревья — сильный ветер вырывал их с корнем.

Напомним, в конце января 2020 года сильный ветер унес «стену Трампа» в Мексику.