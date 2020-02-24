Ночью в Киеве произошло ДТП с машиной «скорой помощи»

Ночью понедельника, 24 февраля, в Киеве на бульваре Перова, 36 произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут машина «скорой помощи» столкнулась с такси Renault Logan.

Как передает «Информатор», легковое авто, поворачивая, не пропустило медиков, когда те ехали Перова в сторону Броварского проспекта на зеленый сигнал светофора.

В результате сильного удара Renault выбросило на тротуар. К счастью, в позднее время там не было люди. Лишь чудом никто не пострадал. Пассажир такси отказался от госпитализации, отделавшись ссадинами.

Отметим, что «скорая помощь» ехала без пациентов.

Как писала «Фраза», в Киеве неуправляемый грузовик «приложил» маршрутку и две легковушки.

Ранее под Киевом «взбесившийся» Renault скинул Kia в кювет ‒ погибла женщина.