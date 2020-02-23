В Запорожье жестоко убили криминального авторитета. Он был родом с Кавказа (18+)

В субботу вечером, 22 февраля, на Нижней Хортице в Запорожье произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там возле собственного дома зарезали криминального авторитета по кличке «Сарван».

Как передает портал «Акцент», от полученных ножевых ранений потерпевший скончался в автомобиле «скорой помощи».

По данным СМИ, он был причастен к обороту наркотиков в облцентре, а также организовывал ОПГ и тесно общался с «Григорой» ‒ известным в Запорожье криминальным авторитетом.

Также отмечается, что «Сарван» поддерживал связи с «ворами в законе» на своей исторической родине ‒ Азербайджане.

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Как писала «Фраза», в Запорожье неизвестные жестоко расправились с местным криминальным авторитетом в его же доме (18+)

Ранее сообщалось, что в Одессе внезапно скончался один из главарей преступного мира.